Химерна "тиша" нового вибуху війни

По всій лінії фронту тривають тактичні бої локального значення. Найбільш інтенсивно бої відбуваються на сході та на Харківському напрямку.

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Всі розуміють, що це таке "затишшя" в лапках. Кажу у лапках, бо обстріли все-таки і далі тривають. Та й ті ж таки локальні бої постійно є. Тому це затишшя перед бурею.

Перелом вже близько

Тобто росія піде далі, щоб захопити всю Донецьку область і, відповідно, вийти на її адмінкордони, а Україна планує свій контрнаступ, щоб деокупувати території. Інтенсивні бої триватимуть, вочевидь, ще до кінця вересня.

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Багато хто забуває, що ще відносно недавно ворог був у притул до Миколаєва. Відкинули росіян звідти наші військові. То що це, як не контрнаступ?

Нещодавно був звіт чи то Генштабу, чи ОК "Південь", в якому було сказано, що сумарно на півдні було звільнено понад сорок населених пунктів. Україна їх звільнила в процесі контрнаступу. Звідси випливає, що армія свою справу робить.

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