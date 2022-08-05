В ефірі 24 каналу херсонський активіст Володимир Молчанов зазначив, що це чергова "селітра" в промзоні.

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За його словами, поруч з Новою Каховкою є селище міського типу Нова Маячка, де також доволі серйозні прильоти. Це пов'язано з тим, що окупанти розмістили ще одну цілу армію у своєму оперативному тилу на лівому березі.

Крім головних сил – 49 російської армії, яка утримували досі цей правобережний плацдарм, ще й маючи резерви в тилу на лівому березі. Зараз розгорнута ще ціла армія,

– повідомив Володимир Молчанов.

Він зазначив, що склалося величезне угруповування, яке натаскало свої резерви та запаси. Усе це розміщує на складах та в ангарах. Самі ж облаштовуються у великих приміщеннях. Наприклад, в школах або в офісних спорудах, які досі не попали під приціл HIMARS.

Херсонський активіст пояснив, що відповідно є багато нових цілей. Поки російські окупанти переправляться з тилу, перестануть бути резервом та перейдуть в стан для участі в бою, – їх по трохи прорідить ЗСУ за допомогою ракет. При чому ракети це не тільки HIMARS.

"росіянам не заважають переправлятися на правий берег греблею, яку вони відремонтували. Так само вони відремонтували Антонівський міст, хоч там є нюанси, адже його опорна здатність не покращена. Дірки хіба закрили зверху плитами. Є великі сумніви, чи витримає він взагалі будь-який автомобіль", – додав Володимир Молчанов.

Дивіться відео: чергова "селітка" в Новій Каховці

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