На думку військового експерта, генерал-майора ЗСУ Сергія Савченко, ЗСУ все роблять продумано. Чим більше росіян зайде на територію правого берега Дніпра, тим більше їм потрібно буде логістичного забезпечення, боєприпасів, пального – всього.

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"Я думаю, що Генеральний штаб зіставляє сили, які переходять на правий берег, із нашими можливостями проведення оборонної операції", – зазначив Сергій Савченко.

Він додав, що, можливо, по оцінці Генерального штабу те російське угрупування, яке створюється, не здане завдати нашим захисникам проблем. Інакше б ці мости були зруйновані протягом однієї доби.

Сергій Савченко зазначив, що не тільки Антонівський міст, залізничний міст та гребля через Каховку – являються логістичними маршрутами постачання. Окупанти ще готують паромні переправи, а також намагаються поставити понтонний міст.

У них не все виходить, але наче навели поруч з Антонівським мостом понтонний міст. Згідно з деякою інформацією навели, а з іншою – у них не виходить. Переправляють техніку з одного берега Дніпра на інший – поромами,

– розповів Сергій Савченко.

"Проте все це не спасе. Це не відновить логістичні потоки до того рівня, який потрібний для ведення широкомасштабного наступу", – підсумував Сергій Савченко.

Дивіться відео: спроби росіян переправити техніку

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