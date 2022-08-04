По мнению военного эксперта, генерал-майора ВСУ Сергея Савченко, ВСУ все делают продуманно. Чем больше россиян зайдет на территорию правого берега Днепра, тем больше им нужно будет логистического снабжения, боеприпасов, горючего – всего.

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"Я думаю, что Генеральный штаб сопоставляет силы, переходящие на правый берег, с нашими возможностями проведения оборонной операции", – отметил Сергей Савченко.

Он добавил, что, возможно, по оценке Генерального штаба та создаваемая российская группировка не может создать проблем нашим защитникам. Иначе бы эти мосты были разрушены в течение суток.

Сергей Савченко отметил, что не только Антоновский мост, железнодорожный мост и плотина через Каховку являются логистическими маршрутами поставки. Оккупанты еще готовят паромные переправы, а также пытаются поставить понтонный мост.

У них не все получается, но будто возвели рядом с Антоновским мостом понтонный мост. Согласно некоторой информации возвели, а по другой – у них не получается. Переправляют технику с одного берега Днепра на другой – паромами,

– рассказал Сергей Савченко.

"Однако все это не спасет. Это не восстановит логистические потоки до того уровня, который необходим для ведения широкомасштабного наступления", – подытожил Сергей Савченко.

Смотрите видео: попытки россиян переправить технику

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