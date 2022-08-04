Об этом Столтенберг сказал на Лиге рабочей молодежи в Норвегии 4 августа. Он подчеркнул, что основная цель НАТО, как сообщества, предотвратить войну и сохранить мир.

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Он говорит, что сейчас это важнее, чем когда-либо. Ведь в Европе происходит война – россия напала на Украину.

Президент путин напал на ни в чем не повинную страну и людей с применением военной силы для достижения своих политических целей. То, что он делает, – это бросает вызов мировому порядку,

– заявил генсек НАТО.

По словам Столтенберга, войну спровоцировало требование путина контролировать Украину и не расширять НАТО. "Он не уважает желание Украины стать частью нашего сообщества", – добавил он.

Задача НАТО в войну россии против Украины

Генсекретарь Альянса заявил, что в этой войне у НАТО есть две задачи – поддержать Украину и не допустить перерастания конфликта в полномасштабную войну между НАТО и россией .

Он подчеркнул, что НАТО поддерживает право Украины на самооборону.

"В ходе войны украинский народ продемонтрировал большое мужество. С тех пор, как россия аннексировала Крым в 2014 году, некоторые страны НАТО помогали Украине. На саммите НАТО страны Альянса заявили, что будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется", — отметил он.

Столтенберг заявил, что весь мир видит военные действия, нападения на гражданское население и разрушения, которых не было со времен Второй мировой войны.

Но также в наших собственных интересах, чтобы путин не преуспел в своих амбициях в Украине… Если россия выиграет эту войну, у нее будет подтверждение того, что насилие работает. Тогда следующими могут быть другие соседние страны,

– считает он.

Генсек отметил, что продвижение россиян снова остановилось. А украинцы показали умение наносить ответные удары и возвращать территории, планируют контрнаступление на юге.

"Вторая задача НАТО -- не допустить распространения войны. Мы это делаем. И тем, что не являемся стороной войны — мы не входим в Украину с войсками. Мы также показываем, что нападение на одну из стран НАТО повлечет за собой ответ всего Альянса. Поэтому мы наращиваем военное присутствие на восточной границе", – ответил он.

По его словам, с тех пор, как началась война, НАТО имеет около 40 000 солдат преимущественно на востоке. Они подкрепляются большим количеством самолетов и кораблей. "Как говорили древние римляне: "Хочешь мира – готовься к войне", – добавил он.

К слову, СМИ сообщают, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон может стать следующим генеральным секретарем НАТО и заменить на этом посту Йенса Столтенберга.

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