Оглядаючи підземні приміщення Херсонського бавовняного комбінату окупанти з'ясувати, чи можна обладнати таке бомбосховище, в яке крім них самих можна помістити ще 40 одиниць техніки. Однак загарбники відволіклися на дещо інше.

Зауважте Стратегічний задум росіян не Схід, – Арестович про стягування військ у Токмак і Мелітополь

Окупанти викрали запас продуктів

Оглядаючи підвали фабрики, окупанти з'ясували, що в тунелях уже обладнані укриття, щоправда, для співробітників підприємства. Однак загарбники вирішили зробити те, що для них найбільш притаманне – уночі вони зірвали замки з приміщень та викрали усі запаси.

Водночас у Чорнобаївці загарбники знищують телекомунікаційні мережі українських провайдерів, які відмовились з ними співпрацювати.

Крім того, окупанти також заборонили проведення платіжних операцій у гривнях й демонтовують термінали й банкомати, які проводять гривневі операції.

На Арабатській стрілці загарбники оголосили про "націоналізацію", тобто захоплення парків відпочинку та пансіонатів. Водночас у селищі Антонівка окупанти масово скуповують і вилучають всі наявні плавальні засоби, зокрема надувні човни та матраци.

росія намагається уникнути контрнаступу на Півдні

Протягом останніх кількох днів окупанти почали проводити активні штурмові дії на Сході нашої держави. Однак радник голови Офісу Президента Олексій Арестович пояснив, що такими діями росіяни намагаються змусити українське командування перекинути резерви військ на Схід, водночас окупанти планують наступи на Півдні, але бояться контрнаступу.

Зараз окупанти стягують техніку та живу силу в Токмак, Мелітополь та на Херсонщину. За словами Арестовича, основні події там мають розгорнутися вже наступного тижня. Радник голови ОП підкреслив, що в нашого командування є достатньо сил та засобів для того, аби протидіяти планам ворога.

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