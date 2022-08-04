Як розповів військовий журналіст Андрій Цаплієнко, українські захисники влучили у міст та ворожий склад БК.

Важливо В районі Антонівського мосту знову щось палає, вибухи чують і в окупованих Донецьку та Макіївці

Наразі цю інформацію ніяк не прокоментувала українська влада. Додамо, що у мережі пишуть про пожежу у Чорнобаївці. Перед цим місцеві чули вибухи.

Вибухи на Херсонщині: дивіться відео

"Прильоти" могли бути не по складах, а по живій силі противника

Зауважимо, що згодом у місцевих телеграм-каналах з'явилася інформація, що наші бійці поцілили у ліс з окупантами та їхньою технікою біля Нової Маячки, а не біля Нової Каховки.

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ЗСУ майже місяць виносять склади окупантів на Півдні. Це робиться за допомогою надточної зброї – РСЗВ HIMARS. Як сказав керівник ГУР Кирило Буданов, окупанти розуміють, якщо ми отримаємо ракети великої дальності – програш росії у війні є неминучим.

Додамо, що російська артилерія тривалий час мала тотальну перевагу. Подекуди кількість озброєння росії була в 10 разів більшою. Експерти це пояснювали тим, що в окупантів вибудувався ланцюжок логістики на окупованій території сходу України.

Правила гри почали змінюватися, коли нашим захисники пройшли навчання закордоном і отримали перші системи HIMARS. Адже почали "раптово" вибухати командні пункти російської армії, а також їхні великі склади боєприпасів на окупованих територіях.

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