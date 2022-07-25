Таку думку висловив у спілкуванні з журналістами The Washington Post керівник ГУР Кирило Буданов. Матеріал, де голова розвідки коментував ситуацію в Україні, оприлюднили 24 липня. А днем раніше у США сказали скільки HIMARS i MLRS хочуть надати нашій армії.

Раніше Радник Конгресу США закликав передати Україні далекобійні ракети після ударів по Одесі

Які системи ЗСУ найбільш далекобійні

Найбільш далекобійними ракетними системами, які використовує наша армія, досі є "Точка-У". Ці радянські системи мають дальність ураження 120 кілометрів, тому справді в багатьох місцях були вкрай ефективними. Проте наразі це озброєння почало закінчуватися.

Водночас, російська артилерія тривалий час мала тотальну перевагу. Подекуди кількість озброєння росії була в 10 разів більшою. Експерти це пояснювали тим, що в окупантів вибудувався ланцюжок логістики на окупованій території сходу України.

Правила гри почали змінюватися, коли нашим захисники пройшли навчання закордоном і отримали перші системи HIMARS. Адже почали "раптово" вибухати командні пункти російської армії, а також їхні великі склади боєприпасів на окупованих територіях.

Україні необхідна велика дальність ураження

Наразі HIMARS надаються Україні лише з боєприпасами, які б'ють на відстань до 80 кілометрів. Щодо ракет до цих систем, які можуть бити на 300 кілометрів – США поки відмовляються їх надавати. Це значно сковує можливості наших Збройних Сил. Адже поки є вкрай багато ворожих цілей на нашій території, які просто неможливо дістати.

Якщо ми отримаємо боєприпаси більшої дальності, ми їх використаємо. І росіяни знають, що в будь-якому випадку це кінець для них із цією зброєю,

– сказав Буданов.

Наразі є і нові ризики, які з'являться на лінії фронту. Пропаганда кремля вже повідомляла про знищення 4 систем HIMARS в Україні. Проте це не відповідає дійсності. Навіть у Пентагоні підтвердили, що не було жодного виведення з ладу таких установок.

Невдовзі російська армія може отримати від Ірану нові ударні безпілотники. Експерти вважають, що їх використають саме для спроб знищити ракетні установки ЗСУ. Тому невдовзі наближення кожної з них до лінії розмежування може стати вкрай ризикованим.

Експерт сказав – чи отримає Україна ракети на 300 кілометрів після "Рамштайн-4": дивіться відео