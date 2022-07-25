Такое мнение выразил в общении с журналистами The Washington Post руководитель ГУР Кирилл Буданов. Материал, где глава разведки комментировал ситуацию в Украине, обнародовали 24 июля. А днем ранее в США сказали, сколько HIMARS и MLRS хотят предоставить нашей армии.

Ранее Советник Конгресса США призвал передать Украине дальнобойные ракеты после ударов по Одессе.

Какие системы ВСУ наиболее дальнобойны

Наиболее дальнобойными ракетными системами, используемыми нашей армией, до сих пор являются "Точка-У". Эти советские установки имеют дальность поражения 120 километров, поэтому во многих местах действительно были крайне эффективными. Однако это вооружение начало заканчиваться.

В то же время, российская артиллерия долгое время имела тотальное преимущество. Кое-где количество вооружения россии было в 10 раз больше. Эксперты это объясняли тем, что в оккупантов выстроилась цепочка логистики на оккупированной территории востока Украины.

Правила игры начали меняться, когда воины ВСУ прошли обучение за границей и получили первые системы HIMARS. Ведь начали "внезапно" взрываться командные пункты российской армии, а также их большие склады боеприпасов на оккупированных территориях.

Украине необходима большая дальность поражения

HIMARS предоставляются Украине только с боеприпасами, которые бьют на расстояние до 80 километров. Относительно ракет к этим системам, которые могут бить на 300 километров, США пока отказываются их предоставлять. Это значительно сковывает возможности наших вооруженных сил. Ведь пока есть очень много враждебных целей на нашей территории, которые просто невозможно достать.

Если мы получим боеприпасы большей дальности, то мы их используем. И россияне знают, что в любом случае это конец для них с этим оружием.

– сказал Буданов.

Есть и новые риски, которые появятся на линии фронта. Пропаганда кремля уже сообщала об уничтожении четырех систем HIMARS в Украине. Однако это не соответствует действительности. Даже в Пентагоне подтвердили, что не было никакого вывода из строя таких установок.

Вскоре российская армия может получить от Ирана новые ударные беспилотники. Эксперты считают, что их используют именно для попыток уничтожения ракетных установок ВСУ. Поэтому вскоре приближение каждой из них к линии разграничения может оказаться крайне рискованным.

Эксперт сказал - получит ли Украина ракеты на 300 километров после "Рамштайн-4": смотрите видео