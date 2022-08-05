В эфире 24 канала херсонский активист Владимир Молчанов отметил, что это очередная "селитра" в промзоне.

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По его словам, рядом с Новой Каховкой есть поселок городского типа Новая Маячка, где также достаточно серьезные прилеты. Это связано с тем, что оккупанты разместили еще одну целую армию в своем оперативном тылу на левом берегу.

Кроме главных сил – 49 российской армии, удерживавшей до сих пор этот правобережный плацдарм, еще имея резервы в тылу на левом берегу. Сейчас развернута еще целая армия,

– сообщил Владимир Молчанов.

Он отметил, что сложилась огромная группировка, натаскавшая свои резервы и запасы. Все это размещает на складах и ангарах. Сами же обустраиваются в больших помещениях. Например, в школах или офисных сооружениях, которые до сих пор не попали под прицел HIMARS.

Херсонский активист объяснил, что, соответственно, есть много новых целей. Пока российские оккупанты переправятся с тыла, перестанут быть резервом и перейдут в состояние для участия в бою, – их понемногу проредит ВСУ с помощью ракет. Причем ракеты – это не только HIMARS.

"Россиянам не мешают переправляться на правый берег плотиной, которую они отремонтировали. Так же они отремонтировали Антоновский мост, хоть там есть нюансы, ведь его опорная способность не улучшена. Дыры разве закрыли сверху плитами. Есть большие сомнения, выдержит ли он вообще любой автомобиль", – добавил Владимир Молчанов.

Смотрите видео: очередная "селитка" в Новой Каховке

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