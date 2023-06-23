Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Поэтому он призвал к оказанию необходимой помощи.
Важно Наступление остановлено, – Маляр обнародовала хорошие новости с фронта
Что не хватает Украине для успешного контрнаступления
По словам Кулебы, ВСУ нужно больше самолетов, вертолетов и ПЗРК для успешного контрнаступления. Так, "выбросить Россию с неба" является вторым по важности вызовом после снабжения артиллерийскими боеприпасами.
Министр подчеркнул, что самая большая проблема контрнаступления – это стабильность поставок артиллерийских боеприпасов, причем в достаточном количестве.
И второй наибольшей проблемой контрнаступления является доминирование России в воздухе,
– отметил Кулеба.
В то же время министр добавил, что нынешнее контрнаступление или потенциальное следующее не должно рассматриваться как решающее.
Контрнаступление ВСУ: последние новости
- Как рассказывала Анна Маляр, на Купянском и Лиманском направлениях наши силы обороны остановили наступление врага.
- Враг сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки произошло более 30 боевых столкновений.
- В Минобороны сообщалось, что на Юге продолжается наступление наших сил на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Украинские военные постепенно продвигаются вперед, имеют частные успехи, оттесняются противника и выравнивают фронт.
- На Востоке в течение суток силы обороны вели как оборонительные, так и наступательные действия. Украинские воины продолжают эффективно сдерживать наступление российских войск на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Мариинском направлениях.
- Сейчас тяжелые бои на Лиманском направлении в районах Диброва, Серебрянское лесничество и Григоровка Донецкой области.