Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Поэтому он призвал к оказанию необходимой помощи.

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Что не хватает Украине для успешного контрнаступления

По словам Кулебы, ВСУ нужно больше самолетов, вертолетов и ПЗРК для успешного контрнаступления. Так, "выбросить Россию с неба" является вторым по важности вызовом после снабжения артиллерийскими боеприпасами.

Министр подчеркнул, что самая большая проблема контрнаступления – это стабильность поставок артиллерийских боеприпасов, причем в достаточном количестве.

И второй наибольшей проблемой контрнаступления является доминирование России в воздухе,

– отметил Кулеба.

В то же время министр добавил, что нынешнее контрнаступление или потенциальное следующее не должно рассматриваться как решающее.

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