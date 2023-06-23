Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Тому він закликав до надання необхідної допомоги.

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Що не вистачає Україні для успішного контрнаступу

За словами Кулеби, ЗСУ потрібно більше літаків, гелікоптерів та ПЗРК для успішного контрнаступу. Так, "викинути Росію з неба" є другим за важливістю викликом після постачання артилерійських боєприпасів.

Міністр наголосив, що найбільша проблема контрнаступу – це стабільність постачання артилерійських боєприпасів, причому в достатній кількості.

І другою найбільшою проблемою контрнаступу є домінування Росії в повітрі,

– зазначив Кулеба.

Водночас міністр додав, що нинішній контрнаступ або потенційний наступний не має розглядатися як вирішальний.

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