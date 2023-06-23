Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Тому він закликав до надання необхідної допомоги.
Важливо Наступ зупинено, – Маляр оприлюднила гарні новини з фронту
Що не вистачає Україні для успішного контрнаступу
За словами Кулеби, ЗСУ потрібно більше літаків, гелікоптерів та ПЗРК для успішного контрнаступу. Так, "викинути Росію з неба" є другим за важливістю викликом після постачання артилерійських боєприпасів.
Міністр наголосив, що найбільша проблема контрнаступу – це стабільність постачання артилерійських боєприпасів, причому в достатній кількості.
І другою найбільшою проблемою контрнаступу є домінування Росії в повітрі,
– зазначив Кулеба.
Водночас міністр додав, що нинішній контрнаступ або потенційний наступний не має розглядатися як вирішальний.
Контрнаступ ЗСУ: останні новини
- Як розповідала Ганна Маляр, на Куп'янському та Лиманському напрямках наші сили оборони зупинили наступ ворога.
- Ворог зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Протягом минулої доби відбулось понад 30 бойових зіткнень.
- У Міноборони повідомляли, що на Півдні триває наступ наших сил на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Українські військові поступово просуваються вперед, мають часткові успіхи, відтісняються противника і вирівнюють фронт.
- На Сході протягом доби Сили оборони вели як оборонні, так і наступальні дії. Українські воїни продовжують ефективно стримувати наступ російських військ на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Маріїнському напрямках.
- Наразі найважчі бої на Лиманському напрямку в районах Діброва, Серебрянське лісництво та Григорівка Донецької області.