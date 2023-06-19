Начальник разведцентра Сил обороны Эстонии полковник Марго Гросберг заявил, что контрнаступление ВСУ не будет в ближайшие несколько дней. В ISW подчеркнули, что это не означает окончания наступления Украины.
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Украинские защитники могут взять оперативную паузу
- В разведке Эстонии заявили, что украинские силы могут временно приостановить контрнаступательные операции, чтобы просмотреть свою тактику для будущих операций. По их оценке, наступление может не быть в ближайшие 7 дней.
- Издание Wall Street Journal также сообщило, что украинские силы "в основном приостановили свои наступления в последние дни", поскольку украинское командование пересматривает тактику.
В IWS отметили, что эти сообщения согласовываются с недавними их наблюдениями по масштабам и подходам локализованных контрударов на юге и востоке Украины. В то же время они подчеркнули, что оперативные паузы – это обычная черта для больших операций и ни в коем случае не означает конец контрнаступления.
ISW ранее отмечал, что Украина еще не направила большую часть сил в контрнаступательные операции и еще не развернула свои основные усилия. Оперативные паузы – обычная черта крупных наступательных операций, и эта пауза не означает окончания контрнаступления Украины,
– говорится в сообщении.
Как продвигается контрнаступление ВСУ
- Ранее в ISW сказали, что ВСУ продлили контрнаступление по меньшей мере на трех направлениях и по состоянию на 13 июня достигли "ограниченных территориальных успехов".
- На днях Спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев сообщил, что с начала контрнаступательных операций украинские воины освободили более 100 квадратных километров территории. В то же время в Минобороны Британии подсчитали, что российские потери во время украинского контрнаступления, вероятно, самые высокие со времен пика битвы за Бахмут в марте.
- Тем временем Европейский союз хочет помочь Украине и ускоряет поставки оружия, чтобы поддержать контрнаступление ВСУ.