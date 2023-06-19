Начальник разведцентра Сил обороны Эстонии полковник Марго Гросберг заявил, что контрнаступление ВСУ не будет в ближайшие несколько дней. В ISW подчеркнули, что это не означает окончания наступления Украины.

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Украинские защитники могут взять оперативную паузу

В разведке Эстонии заявили, что украинские силы могут временно приостановить контрнаступательные операции, чтобы просмотреть свою тактику для будущих операций. По их оценке, наступление может не быть в ближайшие 7 дней.

Издание Wall Street Journal также сообщило, что украинские силы "в основном приостановили свои наступления в последние дни", поскольку украинское командование пересматривает тактику.

В IWS отметили, что эти сообщения согласовываются с недавними их наблюдениями по масштабам и подходам локализованных контрударов на юге и востоке Украины. В то же время они подчеркнули, что оперативные паузы – это обычная черта для больших операций и ни в коем случае не означает конец контрнаступления.

ISW ранее отмечал, что Украина еще не направила большую часть сил в контрнаступательные операции и еще не развернула свои основные усилия. Оперативные паузы – обычная черта крупных наступательных операций, и эта пауза не означает окончания контрнаступления Украины,

– говорится в сообщении.

Как продвигается контрнаступление ВСУ