Об этом в эфире 24 Канала рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. По его словам, военные во время наступления нуждаются в прикрытии с воздуха.

К теме Возникает 2 вопроса: что не так с риторикой Запада по истребителям для Украины

Без авиации враг сможет наносить больше ударов по технике

Свитан отметил, что в случае отсутствия авиации во время контрнаступления ВСУ танки и бронетехника будут мишенью вражеской авиации. Таким образом, может уменьшиться скорость продвижения или увеличиться количество поражений по технике украинских бойцов.

Поэтому, по мнению полковника ВСУ, наши военные нуждаются в прикрытии с воздуха. Другой вариант – двигаться маленькими шагами и выталкивать врага, подтягивая систему ПВО, чтобы прикрываться от российских истребителей.

"Их там у россиян достаточно много осталось. Есть примерно полторы тысячи самолетов, готовых к бою. Как минимум 150 – 200 летчиков, которые готовы к выполнению задач. Пусть "желторотиков", но они могут выполнять определенные наступательные задания с воздуха", – сказал военный эксперт.

Роман Свитан подчеркнул, что украинские военные нуждаются в прикрытии с воздуха для осуществления контрнаступления. Иначе потери техники могут быть велики, а передвижение медленным.

Рассвет о важности авиации во время наступления: смотрите видео

Как Украина противодействует российской авиации