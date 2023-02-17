Про це в ефірі 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. За його словами, військові під час наступу потребують прикриття з повітря.
До теми Виникає 2 питання: що не так з риторикою Заходу щодо винищувачів для України
Без авіації ворог зможе завдавати більше ударів по техніці
Світан зазначив, що у випадку відсутності авіації під час контрнаступу ЗСУ танки та бронетехніка будуть мішенню ворожої авіації. У такий спосіб може зменшитись швидкість просування або збільшитись кількість поразок по техніці українських бійців.
Тому, на думку полковника ЗСУ, наші військові потребують прикриття з повітря. Інший варіант – рухатись маленькими кроками і виштовхувати ворога, підтягуючи систему ППО, щоб прикриватись від російських винищувачів.
"Їх там у росіян доволі багато залишилось. Є приблизно півтори тисячі літаків, готових до бою. Як мінімум 150 – 200 льотчиків, які готові до виконання завдань. Нехай "жовторотиків", але вони можуть виконувати певні наступальні завдання з повітря", – сказав військовий експерт.
Роман Світан наголосив, що українські військові потребують прикриття з повітря для здійснення контрнаступу. Інакше втрати техніки можуть бути великі, а пересування повільним.
Світан про важливість авіації під час наступу: дивіться відео
Як Україна протидіє російській авіації
- Україна поки не отримала західні винищувачі від наших партнерів. Станом на сьогодні ворог має більше авіації, але наші захисники продовжують героїчно протистояти. Окрім того, окупанти мають сучаснішу авіаційну техніку, аніж радянські зразки, які є у наших хлопців.
- Так, за майже рік повномасштабного вторгнення російські окупанти так і не змогли встановити панування у повітрі, попри перевагу в літаках. Після того, як у лютому минулого року бліцкриг загарбників провалився, вони використовують авіацію лише на лінії зіткнення.
- Водночас Збройні Сили продовжують знищувати авіацію росіян. Так, напередодні українські захисники збили російські Су-24 та Су-25. Причому бомбардувальник Су-24 прикордонники підбили з переносного зенітно-ракетного комплексу.
- Для боротьби з ворожою авіацією ЗСУ застосовують: гарматні зенітно-ракетні комплекси, переносні зенітно-ракетні комплекси, радянські ЗРК, IRIS-T, NASAMS.