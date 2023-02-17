Про це в ефірі 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. За його словами, військові під час наступу потребують прикриття з повітря.

До теми Виникає 2 питання: що не так з риторикою Заходу щодо винищувачів для України

Без авіації ворог зможе завдавати більше ударів по техніці

Світан зазначив, що у випадку відсутності авіації під час контрнаступу ЗСУ танки та бронетехніка будуть мішенню ворожої авіації. У такий спосіб може зменшитись швидкість просування або збільшитись кількість поразок по техніці українських бійців.

Тому, на думку полковника ЗСУ, наші військові потребують прикриття з повітря. Інший варіант – рухатись маленькими кроками і виштовхувати ворога, підтягуючи систему ППО, щоб прикриватись від російських винищувачів.

"Їх там у росіян доволі багато залишилось. Є приблизно півтори тисячі літаків, готових до бою. Як мінімум 150 – 200 льотчиків, які готові до виконання завдань. Нехай "жовторотиків", але вони можуть виконувати певні наступальні завдання з повітря", – сказав військовий експерт.

Роман Світан наголосив, що українські військові потребують прикриття з повітря для здійснення контрнаступу. Інакше втрати техніки можуть бути великі, а пересування повільним.

Світан про важливість авіації під час наступу: дивіться відео

Як Україна протидіє російській авіації