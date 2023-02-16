Окрім того, окупанти мають сучаснішу авіаційну техніку, аніж радянські зразки, які є у наших хлопців. Про це 24 Каналу розповів генерал-лейтенант запасу ЗСУ та військовий експерт Ігор Романенко.
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Росіянам за рік не вдалося встановити панування у повітрі
Отже, ситуація з авіацією є дійсно складною. Однак українські захисники героїчно боролися вже майже рік у таких умовах. Відтак, вони мають відповідний досвід, який безумовно використовують на полі бою.
Так, за майже рік повномасштабного вторгнення російські окупанти так і не змогли встановити панування у повітрі, попри перевагу в літаках. Після того, як у лютому минулого року бліцкриг загарбників провалився, вони використовують авіацію лише на лінії зіткнення.
Навіть зараз, концентруючи сили на своїх кордонах, зокрема й авіаційні, росіяни переважно бережуть їх на майбутнє,
– зауважив військовий експерт.
Утім, якщо порівняти з попереднім місяцем, то росіяни почали активніше застосовувати повітряні судна. Відтак, удари ворога стали інтенсивнішими.
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ЗСУ продовжують нищити ворожу авіацію
Водночас Збройні Сили продовжують знищувати авіацію росіян. Так, напередодні українські захисники збили російські Су-24 та Су-25. Причому бомбардувальник Су-24 прикордонники підбили з переносного зенітно-ракетного комплексу.
Для боротьби з ворожою авіацією ЗСУ застосовують:
- гарматні зенітно-ракетні комплекси;
- переносні зенітно-ракетні комплекси;
- радянські ЗРК;
- IRIS-T;
- NASAMS.
Утім, Україні необхідні снаряди до наявних зенітно-ракетних комплексів, а також збільшення кількості цих батарей. Адже наша держава має велику площу і є багато об'єктів, які треба прикривати з точки зору протиповітряної оборони.
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Що стосується протиракетної оборони, то Україна починає її формувати лише зараз. Так, ми очікуємо на 2 батареї Patriot та SAMP/T. Однак це в майбутньому, а бої тривають зараз.