Окрім того, окупанти мають сучаснішу авіаційну техніку, аніж радянські зразки, які є у наших хлопців. Про це 24 Каналу розповів генерал-лейтенант запасу ЗСУ та військовий експерт Ігор Романенко.

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Росіянам за рік не вдалося встановити панування у повітрі

Отже, ситуація з авіацією є дійсно складною. Однак українські захисники героїчно боролися вже майже рік у таких умовах. Відтак, вони мають відповідний досвід, який безумовно використовують на полі бою.

Так, за майже рік повномасштабного вторгнення російські окупанти так і не змогли встановити панування у повітрі, попри перевагу в літаках. Після того, як у лютому минулого року бліцкриг загарбників провалився, вони використовують авіацію лише на лінії зіткнення.

Навіть зараз, концентруючи сили на своїх кордонах, зокрема й авіаційні, росіяни переважно бережуть їх на майбутнє,

– зауважив військовий експерт.

Утім, якщо порівняти з попереднім місяцем, то росіяни почали активніше застосовувати повітряні судна. Відтак, удари ворога стали інтенсивнішими.

Романенко пояснив, як ЗСУ протидіятимуть російській авіації: дивіться відео

ЗСУ продовжують нищити ворожу авіацію

Водночас Збройні Сили продовжують знищувати авіацію росіян. Так, напередодні українські захисники збили російські Су-24 та Су-25. Причому бомбардувальник Су-24 прикордонники підбили з переносного зенітно-ракетного комплексу.

Для боротьби з ворожою авіацією ЗСУ застосовують:

гарматні зенітно-ракетні комплекси;

переносні зенітно-ракетні комплекси;

радянські ЗРК;

IRIS-T;

NASAMS.

Утім, Україні необхідні снаряди до наявних зенітно-ракетних комплексів, а також збільшення кількості цих батарей. Адже наша держава має велику площу і є багато об'єктів, які треба прикривати з точки зору протиповітряної оборони.

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Що стосується протиракетної оборони, то Україна починає її формувати лише зараз. Так, ми очікуємо на 2 батареї Patriot та SAMP/T. Однак це в майбутньому, а бої тривають зараз.