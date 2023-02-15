Про це в ефірі 24 Каналу розповів військовий аналітик, майор запасу Нацгвардії, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман. За його словами, риторика Заходу під час передачі танків теж була незрозумілою.

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Суперечності Заходу щодо передачі Україні винищувачів

Гетьман припустив, що, можливо, США не хочуть розкривати подробиць, адже триває потужна інформаційна війна. Однак він звернув увагу, що є речі, які не збігаються зі словами Ллойда Остіна.

Якщо є затримка або не прийняте рішення щодо цих літаків, то навіщо тоді виділяти 100 мільйонів доларів з бюджету США для того, щоб навчити наших пілотів користуватися цими літаками? Це перше питання,

– зауважив військовий аналітик.

Також майор запасу Нацгвардії зазначив, що є друге питання. США володіють ліцензією на винищувачі F-16, як Німеччина на танки Leopard. Для того, щоб країни, які мають таке озброєння, могли передати його Україні, потрібен дозвіл власника ліцензії.

"Німеччина дала дозвіл на танки, тому нам їх передають різні країни. Щонайменше 8 країн будуть нам постачати ці танки. На "Рамштайні" це було озвучено. І США вже дали добро на те, щоб інші країни передавали нам літаки", – сказав він.

Олексій Гетьман підкреслив, що наразі у світі є близько трьох тисяч літаків F-16, зокрема у країнах НАТО. Він додав, що американці дозволили передавати їх Україні та будуть тренувати наших пілотів.

Гетьман про надання Україні винищувачів: дивіться відео

Україна повинна підготуватися до передачі літаків F-16

На думку Гетьмана, Україна також повинна вирішити деякі питання до отримання американських винищувачів. Перш за все, обов’язково треба навчити наших пілотів використовувати F-16. Літак має багато функцій, тому ним складно керувати.

"Літак може бути використаний як винищувач, штурмовик, бомбардувальник. Тому наші пілоти кажуть, що нехай буде 3 пілоти на один літак. Один опанує його як винищувач, інший – як штурмовик, інший – як бомбардувальник. Потім довчитися, щоб кожен міг використовувати всі його функції. Але поки можна зробити так. Це буде дуже швидко. Пілоти кажуть, що це дуже добрий літак", – відзначив він.

Військовий аналітик говорить, що потрібно переробити злітно-посадкові смуги під цей літак та підготувати наземний технічний персонал, який буде обслуговувати винищувачі.

Крім того, Україна повинна визначити, де може тримати бойові літаки F-16, щоб вони не потрапили під ворожий ракетний удар. Як стверджує Олексій Гетьман, мовиться про перебування винищувачів на аеродромах Польщі чи Литви.

Для цього мають погодитись не тільки Литва та Польща, це питання має бути погоджене з іншими країнами НАТО. Але тоді ці літаки будуть в безпеці, бо навряд росіяни будуть атакувати ракетами Польщу, Румунію чи Литву,

– заявив майор запасу Нацгвардії.

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