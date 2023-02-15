Об этом в эфире 24 Канала рассказал военный аналитик, майор запаса Нацгвардии, ветеран русско-украинской войны Алексей Гетьман. По его словам, риторика Запада во время передачи танков тоже была неясна.

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Противоречия Запада по передаче Украине истребителей

Гетман предположил, что, возможно, США не хотят раскрывать подробности, ведь идет мощная информационная война. Однако он обратил внимание, что есть вещи, которые не совпадают со словами Ллойда Остина.

Если есть задержка или не принятое решение по этим самолетам, то зачем тогда выделять 100 миллионов долларов из бюджета США для того, чтобы научить наших пилотов пользоваться этими самолетами? Это первый вопрос,

– заметил военный аналитик.

Также майор запаса Нацгвардии отметил, что есть второй вопрос. США владеют лицензией на истребители F-16, как Германия на танки Leopard. Для того чтобы страны, имеющие такое вооружение, могли передать его Украине, требуется разрешение владельца лицензии.

"Германия дала разрешение на танки, поэтому нам их передают разные страны. По меньшей мере, 8 стран будут нам поставлять эти танки. На "Рамштайне" это было озвучено. И США уже дали добро на то, чтобы другие страны передавали нам самолеты", – сказал он. .

Алексей Гетьман подчеркнул, что в настоящее время в мире около трех тысяч самолетов F-16, в том числе в странах НАТО. Он добавил, что американцы разрешили передавать их Украине и будут тренировать наших пилотов.

Гетман о предоставлении Украине истребителей: смотрите видео

Украина должна подготовиться к передаче самолетов F-16

По мнению Гетьмана, Украина также должна решить некоторые вопросы до получения американских истребителей. Прежде всего, обязательно нужно научить наших пилотов использовать F-16. Самолет имеет множество функций, поэтому им сложно управлять.

"Самолет может быть использован как истребитель, штурмовик, бомбардировщик. Поэтому наши пилоты говорят, что пусть будет 3 пилота на один самолет. Один овладеет им как истребителем, другой – как штурмовиком, другой – как бомбардировщиком. Затем доучиться, чтобы каждый мог использовать все его функции. Но пока можно сделать так. Это будет очень быстро. Пилоты говорят, что это очень хороший самолет", – отметил он.

Военный аналитик говорит, что нужно переделать взлетно-посадочные полосы под этот самолет и подготовить наземный технический персонал, который будет обслуживать истребители.

Кроме того, Украина должна определить, где может держать боевые самолеты F-16, чтобы они не попали во вражеский ракетный удар. Как утверждает Алексей Гетьман, говорится о пребывании истребителей на аэродромах Польши или Литвы.

Для этого должны согласиться не только Литва и Польша, также этот вопрос должен быть согласован с другими странами НАТО. Но тогда эти самолеты будут в безопасности, потому что вряд ли россияне будут атаковать ракетами Польшу, Румынию или Литву.

– заявил майор запаса Нацгвардии.

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