По его мнению, восприятие контрнаступления как решающего сражения искажает картину усилий Украины. Об этом министр иностранных дел рассказал во время пресс-конференции в Одессе.

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Выводы будут делаться после битвы

Дмитрий Кулеба подчеркнул, что последней битвой будет та, которая "приведет к полному освобождению украинских территорий". Следовательно, выводы о контрнаступлении Украины, которая тщательно готовилась к нему, можно будет делать только в конце битвы, а не в ее начале.

Контрнаступление не следует считать последним сражением. Последняя битва – это битва, которая приведет к полному освобождению украинских территорий. Но этот вывод можно сделать только в конце битвы, а не в начале битвы. А те, кто делает вывод, является ли это решающим сражением, в самом его начале, они искажают картину наших усилий,

– сказал министр.

Также он подчеркнул, что Украина будет бороться до тех пор, пока все оккупированные территории не будут освобождены от российских захватчиков. Ведь война, развязанная страной-террористкой, не является конфликтом, который можно замораживать. Однако для этого может потребоваться не одно контрнаступление ВСУ.

"Если понадобится одно контрнаступление – будет одно. Если понадобится два или больше – будет два или больше", подчеркнул Кулеба.

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Когда начнется контрнаступление ВСУ

В начале апреля советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк рассказал, когда начнется долгожданное контрнаступление на нашествие россиян. Он подчеркнул, что для его начала должны сойтись в один "пазл" его четыре важных составляющих.

Этими четырьмя составляющими являются:

Первая составляющая: продолжается накопление оружия и техники для контрнаступления.

Вторая: украинские военные интенсивно тренируются и проходят слаживание для участия в этой операции.

Третья: Генеральный штаб продолжает планирование будущего контрнаступления с учетом всех возможных факторов.

Четвертая: информационная составляющая, влияющая на психологическое состояние врага.

Эти четыре составляющие постепенно модерируются. Думаю, что мы выйдем на определенные даты, когда будут решены определенные вопросы,

– подчеркнул Михаил Подоляк.

Стоит отметить, что, по словам министра обороны Украины Алексея Резникова, подготовка к наступательным операциям защитников Украины уже на финишной прямой. ВСУ получили немало современной техники и овладевают ею.

Однако он не назвал никаких сроков относительно начала наступательных действий, ведь это военная тайна. Зато назвал еще одно необходимое условие, кроме решения командования. Речь идет о соответствующих погодных условиях.