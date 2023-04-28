На його думку, сприйняття контрнаступу як вирішальної битви викривляє картину зусиль України. Про це міністр закордонних справ розповів під час спільної пресконференції з його колегами з держав Північної Європи та Балтії в Одесі.

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Висновки робитимуться після битви

Дмитро Кулеба наголосив, що останньою битвою буде та, яка "призведе до повного звільнення українських територій". Відтак висновки щодо контрнаступу України, яка ретельно готувалася до нього, можна буде робити лише в кінці битви, а не на її початку.

Контрнаступ не треба вважати останньою битвою. Остання битва – це та битва, яка призведе до повного звільнення українських територій. Але цей висновок можна буде зробити тільки вкінці битви, а не на початку битви. А ті, хто робить висновок, чи є це вирішальною битвою, на самому його початку, вони викривлюють картину наших зусиль,

– сказав міністр.

Також він підкреслив, що Україна боротиметься до тих пір, поки всі окуповані території не будуть звільнені від російських загарбників. Адже війна, розв'язана країною-терористкою не є конфліктом, який можна заморожувати. Однак для цього може знадобитися не один контрнаступ ЗСУ.

"Якщо знадобиться один контрнаступ – буде один. Якщо знадобиться два чи більше – буде два чи більше", підкреслив Кулеба.

Спільна пресконференція міністрів закордонних справ в Одесі: відео

Коли почнеться контрнаступ ЗСУ

На початку квітня радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк розповів, коли розпочнеться довгоочікуваний контрнаступ на навалу росіян. Він підкреслив, що для його початку повинні зійтися в один "пазл" його чотири важливі складові.

Цими чотирма складовими є:

Перша складова: триває накопичення зброї та відповідної техніки для контрнаступу.

Друга: українські військові інтенсивно тренуються та проходять злагодження для участі у цій операції.

Третя: Генеральний штаб продовжує планування майбутнього контрнаступу з урахуванням усіх можливих факторів.

Четверта: інформаційна складова, яка впливає на психологічний стан ворога.

Ці чотири складові поступово модеруються. Думаю, що ми вийдемо на певні дати, коли будуть вирішені певні питання,

– підкреслив Михайло Подоляк.

Варто зазначити, що за словами міністра оборони України Олексія Резнікова підготовка до наступальних операцій захисників України уже на фінішній прямій. ЗСУ отримали чимало сучасної техніки та опановують її.

Однак він не назвав жодних термінів щодо початку наступальних дій, адже це є військовою таємницею. Натомість назвав ще одну необхідну умову, окрім рішення командування. Мовиться про відповідні погодні умови.