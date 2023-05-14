Об этом 24 Каналу заявил российский публицист и оппозиционный политик из США Андрей Пионтковский. Он отметил, что россияне уже придумали новый термин.
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"Частичное успех". Вот Соловьев успокаивает своих слушателей: "Да, конечно, у них будет какой-то успех, но он будет "частичный". Им не удастся, например, освободить Крым", – сказал российский публицист.
Мечты кремлевского диктатора
В России уже готовятся "продать" народу свои поражения на фронте.
Допустим, Украина продвинется на 50 – 100 километров, передвинет линию соприкосновения в сторону, в свою пользу, но не достигнет решающей победы – они это "продадут" своему народу "как почетную ничью" или даже "историческую победу",
– предположил публицист.
Как россияне могут "продавать" свои поражения: смотрите видео
Оккупанты, убежден он, будут говорить, что они якобы "воевали со всем НАТО", "спасли свою родину" и "уцепились когтями" в часть украинской территории.
"Вот об этом он (Путин – 24 Канал) ныне мечтает. Он ныне мечтает не о поколении мира, не о реванше над Западом за поражение СССР в холодной войне, а за сохранение своей власти и жизни. Ведь потеряв власть, он очень быстро потеряет и жизнь", – убежден Андрей Пионтковский.
Долго ли осталось Путину
- Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что фактически скоро власти Владимира Путина придет конец. Он отметил, что российскому диктатору придется искать выход, когда ВСУ дойдут до временно оккупированного Крыма.
- Бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов считает, что Евгений Пригожин стал совершенно политическим деятелем. По его мнению, глава ЧВК "Вагнер" с сентября 2022 года занял место Путина. Мол, Пригожин является реальным человеком, которого видят на картинке на фронте.
- Российский правозащитник Марк Фейгин убежден, что кремлевскому диктатору, вероятнее всего, не суждено доехать до Гааги. По его словам, даже, если в России сменится власть, то Владимира Путина будет проще убить.