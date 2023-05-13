Однако, вероятнее всего, ему не суждено доехать до Гааги. Об этом 24 Каналу сказал российский правозащитник Марк Фейгин.

К теме Там не одна кандидатура – Буданов о том, кто может заменить Путина

Превратится в дедушку

По словам Фейгина, даже если власти изменятся, Путина проще убить. "Конец в воду, как говорится, он слишком много знал", – заметил правозащитник.

Следовательно, диктатора может ждать что-то между вариантами:

естественной смерти – может быть, скорой;

насильственной смерти – возможно, медленной.

"Понимаете, он же стареет. Он на восьмом десятке. Он совсем не тот сокол", – акцентирует Фейгин.

Безусловно, известно и о двойниках, пластических операциях так далее. Но мы визуально имеем дело с совсем другим человеком. Он меняется на глазах, конечно, не в лучшую сторону. Он не стареет хорошо, постоянно что-то с собой делает. Это лишнее доказательство его беспомощности и непрочности.

Может ли такой человек на суде выступать: "Да, вы меня можете казнить. Но я идеологический человек, я готов выпить это все до конца. Хочу красиво умереть". Я не верю в такое,

– считает правозащитник.

Стоит Путину потерять скипетр, добавляет Фейгин, он превратится в обычного дедушку. Того, о котором волал Евгений Пригожин.

"Где этот тонкий шаг от момента вседержителя, наводящего ужас, к ветерану дома пенсионеров? Где трансформация этого состояния? По его возрасту и положению – это комбинация. Он уже не выглядит Зигфридом, который может призвать солдат в бой", – подытожил Марк Фейгин.

Тоже интересно – Фейгін о поездке на Донбасс: смотрите видео

Суд в Гааге выдал ордер на арест Путина