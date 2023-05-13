Проте, найімовірніше, йому не судилося доїхати до Гааги. Про це 24 Каналу сказав російський правозахисник Марк Фейгін.

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Перетвориться на дідуся

За словами Фейгіна, навіть якщо влада зміниться, Путіна простіше вбити. "Кінці у воду, як то кажуть, він надто багато знав", – зауважив правозахисник.

Відтак на диктатора може чекати щось між варіантами:

природної смерті – можливо, швидкої;

насильницької смерті – можливо, повільної.

"Розумієте, він же старішає. Він на восьмому десятку. Він зовсім не той сокіл", – акцентує Фейгін.

Безумовно, відомо і про двійників, пластичні операції так далі. Але ми візуально маємо справу із зовсім іншою людиною. Він змінюється на очах, звісно, не в кращий бік. Він не старішає гарно, постійно щось з собою робить. Це зайвий доказ його безпорадності й неміцності.

Чи може така людина на суді виступати: "Так, ви мене можете стратити. Але я ідеологічна людина, я готовий випити це все до кінця. Хочу красиво померти". Я не вірю в таке,

– вважає правозахисник.

Варто Путіну втратити скіпетр, додає Фейгін, він перетвориться на звичайного дідуся. Того, про якого волав Євгєній Пригожин.

"Де цей тонкий крок від моменту вседержителя, який наводить жах, до ветерана будинку пенсіонерів? Де трансформація цього стану? За його віком та становищу – це комбінація. Він вже не виглядає Зігфрідом, який може закликати солдатів у бій", – підсумував Марк Фейгін.

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