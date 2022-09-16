Правоохранителям удалось перехватить разговор военнослужащего россии на херсонском направлении. Он обсуждал с девушкой последние изменения на линии фронта.

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Оккупант не доволен высшим руководством

В разговоре девушка удивляется тому, что рассказывают в самых российских новостях, хотя у них "будто нормально все было". А именно, что Вооруженным силам Украины удалось вернуть под контроль государства захваченные территории, в частности Изюм. Ей не нравится, что россияне гибли на украинских землях, а теперь вынуждены отходить назад.

Ну, мы одну деревню про*бали, одно сами отдали – пока так у нас,

– красноречиво объяснил оккупант.

Положение же самих оккупационных сил россиянин оценил отрицательно. В Изюме, по его мнению, произошло то же, что весной в Киевской области – как только существенные российские силы покидают населенные пункты, их дожимают и выгоняют ВСУ. Поэтому действия своего командования из-за этого и, в частности, из-за возможного переноса псевдореферендума на 4 ноября, он оценивает крайне негативно.

Перехваченный телефонный разговор оккупанта с девушкой: смотрите видео

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Контрнаступление ВСУ: последние новости

На сегодня, 16 сентября, почти вся Харьковская область деоккупирована . Об этом официально рассказал Владимир Зеленский. Как известно, российская армия находилась на Харьковщине более 5 месяцев, и все это время "освобадители" даже не пытались сделать что-то для людей, а только уничтожали, забирали и вывозили.

В Минобороны отметили, что удачное контрнаступление удалось благодаря данным военной разведки и детальному планированию. Поскольку оккупанты подверглись дезинформации и перебросили значительные силы на Юг, это создало условия для наступления на Херсонском и Харьковском направлениях.

Однако, к сожалению, россияне не всюду собираются сдаваться без боя. Так, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что россияне подтягивают живую силу и резервы от российской границы в глубь Луганщины. Они роются и готовятся к обороне от Сватово до Троицкого.

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