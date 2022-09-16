Правоохоронцям вдалося перехопити розмову військовослужбовця росії на херсонському напрямку. Віно обговорював з дівчиною останні зміни на лінії фронту.

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Окупант не задоволений вищим керівництвом

У розмові дівчина дивується тому, що розповідають у самих російських новинах, хоча у них "ніби ж нормально все було". А саме, що Збройним силам України вдалося повернути під контроль держави захоплені території, зокрема, Ізюм. Їй не подобається, що росіяни гинули на українських землях, а тепер змушені відходити назад.

Ну, ми одне село про*бали, одне самі віддали – поки так у нас,

– красномовно пояснив окупант.

Становище ж самих окупаційних сил росіянин оцінив негативно. В Ізюмі, на його думку, відбулось те ж, що весною на Київщині – як тільки суттєві російські сили покидають населені пункти, їх дотискають та виганяють ЗСУ. Тож дії свого командування через це, та, зокрема, через можливий переніс псевдореферендуму на 4 листопада, він оцінює вкрай негативно.

Перехоплена телефонна розмова окупанта з дівчиною: дивіться відео

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Контрнаступ ЗСУ: останні новини

Станом на сьогодні, 16 вересня, майже вся Харківська область деокупована. Про це офіційно розповів Володимир Зеленський. Як відомо, російська армія перебувала на Харківщині більш ніж 5 місяців, і увесь цей час "асвабадітєлі" навіть не намагалися зробити щось для людей, а лишень знищували, забирали та вивозили.

У Міноборони зазначили, що вдалий контрнаступ вдався завдяки даним воєнної розвідки та детальному плануванню. Оскільки окупанти піддалися дезінформації та перекинули значні сили на Південь, це створило умови для наступу на Херсонському та Харківському напрямках.

Однак, на жаль, росіяни не всюди збираються здаватися без бою. Так, очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що росіяни підтягують живу силу та резерви від російського кордону вглиб Луганщини. Вони окопуються та готуються до оборони від Сватового до Троїцького.

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