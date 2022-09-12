Про це розповів товаришу один з окупантів, який перебуває на напрямку, де розвивається контрнаступ ЗСУ. Їхню розмову перехопило та оприлюднило 11 вересня Головне управління розвідки.

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Окупант скаржиться, що ЗСУ "відрубують" трасу

Ймовірно, російський службовець спілкувався з іншим окупантом. Він із великою кількістю нецензурної лексики казав, що в них дуже складна ситуація. Мовляв, якщо підмога не прийде, то їм кінець.

Блін, таке очко тут, є**ть на**й. Ось, б**ть, трасу вже "відрубують" на Куп'янськ. А якщо її обріжуть, то це все. Ні БК, ні пального. Нічого,

– скаржився окупант.

Його товариш припустив, що їхнє командування теж "не дурні". Мовляв, не дадуть так легко ЗСУ реалізувати плани. Проте це не було надто переконливим для чоловіка, який телефонував. Він пояснив, що під час перебування на Харківщині вже "розчарувався у цьому всьому".

Росіяни не бачили загрозу контрнаступу ЗСУ

Також окупант розповів товаришу, що раніше з Харківщини вивезли велику частину сил і навіть не помітили, що Україна готує контрнаступ. Мовляв, відступати доводилося без озброєння та навіть пального.

Водночас друг окупанта переповів розмову з якимось другом з іншого підрозділу, який також стояв у Харківській області. Мовляв, українці пішли в наступ дійсно дуже раптово, тому ніхто навіть не зорієнтувався.

Вони, каже, вийшли неочікувано. Ніхто навіть нічого не зрозумів. Ні артилерія не працювала, ніхто не працював. А б**ть н**уй відступаємо,

– сказав росіянин у дзвінку.

Він додав, що відступаючих окупантів зустрічав якийсь генерал, який обзивав їх боягузами. Вони ж просто казали, що це командири "про***ли наступ".

Важливо! У відео дуже багато нецензурної лексики. Тому ми не радимо його до перегляду вразливим і неповнолітнім.

Окупант скаржиться на стан армії та контрнаступ ЗСУ: дивіться відео 18+