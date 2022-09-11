У мережі з'явилося чимало мемів. 24 канал зібрав для вас найкращі з них.

Зверніть увагу В Україні з'явився новий герой мемів: мережа кепкує з паніки окупанта, що потрапив під обстріл

Як мережа реагує на контрнаступ ЗСУ

Найпершим героїв мемів та фотожаб став головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний як уособлення української армії. Наприклад, його почали називати неймовірним кухарем, адже наші війська "готують" окупантів у котлах.



Цікаво, що у тому котлі / Фото з соцмереж



Ми вважаємо, що Валерій Федорович зробив усе правильно / Фото з соцмереж



Ну і якщо ми вже згадали Ізюм… / Фото з соцмереж

Ні для кого не секрет, що Збройні Сили України стали нічним кошмаром для окупантів. Тому наступний мем не такий уже і жарт.



"Паники нет" / Фото з соцмереж



Пане Петлюра, вставайте, повертаємо УНР / Фото "Баба і кіт"

Однак і сам Валерій Залужний теж поціновувач мемів. Щонайменше, його уподобання самі про це говорять.



А Залужний розуміється на мемах, якщо це мем, а не план / Фото з соцмереж

10 вересня концентрація хороших новин з фронту була просто неймовірною. Тим часом у Москві вирішили вдати, що "все іде за планом" і відсвяткувати помпезний день міста.



Так от що святкували в Москві / Скриншот



Ми тут маємо подарунок для російської столиці / Фото з соцмереж



Ось як виглядало вчорашнє святкування у Москві / Фото з соцмереж

А тепер поговоримо безпосередньо про події на фронті. Наші війська активно просуваються на Харківщині, однак голова ОВА Сергій Гайдай заявив, що ЗСУ вже й на околицях Лисичанська. Крім того, тривають бої за Лиман. Картина дуже невтішна для росіян.



Новий фонд в окупантів / Фото "єСмішинка"



Маємо не дуже хороші новини для росіян / Скриншот

Пропагандисти почали говорити про "великий відступ", а не про поразки. Тому і меми не змусили себе чекати.



Ось так виглядає "великий відступ"



Так-так, все саме так і відбувається / Фото з соцмереж



І так тепер щовечора, мабуть...