Чоловік був із широко відкритим ротом, проте, на щастя, говорив не надто багато. Ймовірно, саме через це він 7 вересня став ідеальним шаблоном для нових мемів.

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Про що жартують у цих мемах

На частині оприлюднених зображень згадали про масовану розсилку російських ЗМІ про те, що "в Балаклії все під контролем". Мовиться про той момент, коли спецпризначенці собр-а із Самарської області потрапили в оточення.

Проте теж Українці робили більш нейтральні публікації, які не стосувалися провалу російських силовиків. Зокрема, були навіть досить художні роботи.

Окупант і його відкритий рот у народній творчості / Зображення з "Першої приватної мемарні", "Ріа-Мелітополь" і скриншоти

Звісно ж, були й досить цікаві відеороботи. Зокрема, зациклене хитання російського солдата під відомий у мережі трек.

Окупант і "Доброго вечора, ми з України": дивіться відео

Записи, з яких зробили цей скриншот окупанта: дивіться відео

До речі – якось у росіян "пригоріло" від мему українців: дивіться відео