Мужчина был с широко открытым ртом, однако, к счастью, говорил не слишком много. Вероятно, именно поэтому он 7 сентября стал идеальным шаблоном для новых мемов.

Заметьте С юбилеем: украинцы в сети громко празднуют 50 тысяч ликвидированных оккупантов

О чем шутят в этих мемах

На части обнародованных изображений упомянули о массированной рассылке российских СМИ о том, что "в Балаклее все под контролем". Речь идет о том моменте, когда из пецназначения собр-а из Самарской области попали в окружение.

Однако тоже украинцы делали более нейтральные публикации, которые не касались провала российских силовиков. В частности, были даже достаточно художественные роботы.

Оккупант и его открытый рот в народном творчестве / Изображение из "Первой частной мемарни", "Риа-Мелитополь"

Конечно, были и интересные видеоработы. В частности, зацикленный шатание российского солдата под известный в сети трек.

Оккупант и "Добрый вечер, мы из Украины": смотрите видео

Записи, из которых сделали этот скриншот оккупанта: смотрите видео

Кстати – как-то у россиян пригорело от мема украинцев: смотрите видео