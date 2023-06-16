Об этом 24 Каналу рассказал Антон Жук – депутат Запорожского районного совета. По его словам, из некоторых районов Запорожье оккупанты просто убегут, когда начнется активная фаза контрнаступления.

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Эвакуация оккупационных властей

Российские оккупанты на временно оккупированных территориях Запорожской области продолжают мародерство. Грабят, что еще не успели разграбить полностью. Однако есть и другие новости.

Якобы уже эвакуировали самых высоких "должностных" из Токмака и еще из некоторых населенных пунктов, куда "господин Himars" за последние недели наведывался чаще, чем раньше,

– отметил Антон Жук.

Кроме того, россияне перемещают все важные документы от линии разграничения, где у украинских сил обороны есть определенные успехи. Речь идет об Орехове – городе, где есть админграница Запорожской и Донецкой областей. Там ведутся бои с определенными успехами в рамках контрнаступления ВСУ.

"В Запорожье относительно спокойно. Слышим взрывы и тревоги, но не в том количестве, как в горячем периоде. В Запорожье все пляжи ниже Днепровской ГЭС выглядят апокалиптически", – отметил депутат.

В частности, уровень реки Днепр ниже плотины ДнепроГЭС существенно упал. И из-за падения уровня воды обнажилась часть, которая была под водой с 1955 – 1958 годов.

Антон Жук о настроениях россиян на Запорожском направлении: смотреть видео

Оккупанты могли отступить из некоторых районов

Мэр Пологов Запорожской области Юрий Коноваленко сообщил, что по направлению к Энергодару стало меньше российских оккупантов. Речь как о живой силе, так и о военной технике. Россияне оставили несколько блокпостов, а в целом – исчезли.

Такие ситуации были в течение последнего года, потому что у них своеобразный уровень организации. У них, когда ротация, даже на блокпостах, могут уехать старые, а новые приедут всего через несколько дней,

– заметил Жук.

Поэтому пока неизвестно наверняка, неорганизованная ли это ротация, или они действительно куда-то отошли. Но есть определенная позитивная тенденция для Украины на Запорожском направлении.

"Пологи и Васильевка – это районные центры, которые могут быть освобождены прежде всего", – подчеркнул депутат Запорожского райсовета.

Однако на Васильевском направлении сейчас не проходят бои. В частности, некоторые военные считают, что боев за Васильевку и не будет, потому что она невыгодна для русских. Особенно когда контрнаступление наберет большую динамику, вероятно, из Васильевки оккупанты уйдут, как и с направления к Энергодару.

Линии обороны россиян

Готовясь к контрнаступлению Украины, россияне окапывались в том районе.

Упорства к окапыванию у них много. Эта информация поступает уже год. Вероятно, у них такая манера – занять чем-то свои войска, чтобы они меньше насиловали и грабили,

– подчеркнул Жук.

Линий обороны у них много, как и "зубов дракона", в частности, между Васильевкой и Энергодаром. Но то, насколько эффективны они, будет продемонстрировано при активной фазе контрнаступления.

Есть сомнения и в том, будут ли готовы российские войска держаться в своих окопах.

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