Российские захватчики осквернили "Святые горы". Кроме огромных куч мусора повсюду остаются боеприпасы и минно-взрывные заграждения.

Тема В окружении более 5 тысяч военных: командование россиян не дало им разрешения на выход из Лимана

Что россияне сделали с национальным парком

Оккупанты превратили Национальный парк в настоящий свинарник. Госпогранслужба опубликовала видео, которое передает всю атмосферу "русская мера". Там просто горы мусора и куча мародеренных вещей. Традиционно есть даже стиральная машина.

В что россияне превратили нацпарк "Святые горы": смотрите видео

Среди русского хлама были найдены и некоторые необычные вещи. В частности, такие важные элементы экипировки, как зонтики, выпрямитель для волос и другой хлам. Мародерили и свозили в Национальный парк. Все шло по плану, но потом что-то пошло не так,

– сказали в Госпогранслужбе.

Однако одно удовольствие таки есть – убегая, российские захватчики оставляли свои боеприпасы.

В отделении Новой Почты россияне украли унитаз

Новая почта вернулась в деоккупированные города Харьковской области. В одном из отделений россияне устроили бардак и, к удивлению работников почты, украли унитаз из туалета. Его просто вырвали и увезли с собой.