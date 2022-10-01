Так, російські загарбники осквернили "Святі гори". Окрім величезних куп сміття, повсюди залишаються боєприпаси та мінно-вибухові загородження.

До теми В оточенні понад 5 тисяч військових: командування росіян не дало їм дозволу на вихід з Лимана

Що росіяни зробили з національним парком

Окупанти перетворили Національний парк на справжній свинарник. Держприкордонслужба опублікувала відео, яка передає усю атмосферу "русскава міра". Там просто гори сміття та купа намародерених речей. Традиційно, є навіть пральна машина.

На що росіяни перетворили нацпарк "Святі гори": дивіться відео

Серед російського мотлоху були знайдені й деякі незвичні речі. Зокрема, такі важливі елементи екіпірування як парасольки, випрямляч для волосся та інший непотріб. Мародерили та звозили в Національний парк. Все йшло за планом, але потім щось пішло не так,

– сказали у Держприкордонслужбі.

Проте одна приємність таки є – втікаючи, російські загарбники позалишали свої боєприпаси.

У відділенні Нової Пошти росіяни поцупили унітаз

Нова Пошта повернулася в деокуповані міста Харківщини. В одному з відділень росіяни вчинили гармидер та, на подив працівників пошти, вкрали унітаз з туалету. Його просто вирвали та забрали з собою.