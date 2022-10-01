Так, російські загарбники осквернили "Святі гори". Окрім величезних куп сміття, повсюди залишаються боєприпаси та мінно-вибухові загородження.
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Що росіяни зробили з національним парком
Окупанти перетворили Національний парк на справжній свинарник. Держприкордонслужба опублікувала відео, яка передає усю атмосферу "русскава міра". Там просто гори сміття та купа намародерених речей. Традиційно, є навіть пральна машина.
На що росіяни перетворили нацпарк "Святі гори": дивіться відео
Серед російського мотлоху були знайдені й деякі незвичні речі. Зокрема, такі важливі елементи екіпірування як парасольки, випрямляч для волосся та інший непотріб. Мародерили та звозили в Національний парк. Все йшло за планом, але потім щось пішло не так,
– сказали у Держприкордонслужбі.
Проте одна приємність таки є – втікаючи, російські загарбники позалишали свої боєприпаси.
У відділенні Нової Пошти росіяни поцупили унітаз
Нова Пошта повернулася в деокуповані міста Харківщини. В одному з відділень росіяни вчинили гармидер та, на подив працівників пошти, вкрали унітаз з туалету. Його просто вирвали та забрали з собою.