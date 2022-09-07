Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан. Он подчеркнул, что украинские воины развивают наступление везде, где происходит обрушение российского фронта и отход или паническое бегство оккупантов.

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"Есть направления, на которых российский фронт посыпался"

Свитан отметил, что практически на всей линии фронта более 1 тысячи километров происходят контрнаступательные действия Вооруженных Сил Украины. Это произошло после того, как в Украину поступило натовское вооружение, увеличилось количество артиллерии, РСЗО, а также подошли объемы снарядов, которые мы запрашивали.

По всей линии фронта увеличилось количество артударов, авиационных и ударов РСЗО. Есть некоторые направления, на которых российский фронт посыпался,

– сказал военный эксперт.

К тому же, по его словам, в некоторых местах произошло обрушение фронта местного характера. То есть посыпалась первая линия фронта. А в определенных местах уже произошло даже обрушение фронта до второй или третьей линии, как в районе Харькова.

Полковник запаса ВСУ отметил, что в тех местах, где произошли подобные действия россиян, украинские военные начали продолжать контрнаступательные действия, занимать плацдармы и выполнять поставленные Генштабом задачи.

На каких направлениях ВСУ развивают наступление

Свитан отметил, что сейчас происходят контрнаступательные действия, ставшие успешными в районе Херсона. Речь идет о херсонской правобережной группировке. В районе Донбасса такие действия совершаются вблизи Бахмута и Кодемы, а также у Северского и Озерного. А в Харьковской области – это район Балаклеи.

Это северо-запад от Изюма, это так называемый Балаклейский плацдарм, о котором еще в 42 году жалели некоторые попавшие в окружение войска. И сам собой Харьковский фронт – от Харькова до Старого Салтова,

– заявил полковник запаса ВСУ.

Повсюду, резюмировал он, где происходит обрушение российского фронта и уход или паническое бегство оккупантов, – украинские войска развивают наступление.

Кстати говоря! Успешное продвижение украинских защитников на Харьковском направлении привело к настоящей истерике у россиян. Как рассказали исследователи американского института изучения войны, наступательная операция украинских сил в районе Балаклеи открыла ВСУ новые возможности для контратак в этом регионе.

Ситуация на фронте: последние новости

Вооруженные Силы Украины при наступлении освободили некоторые населенные пункты на Юге. Пока их не называют, однако заверили, что уже готовят официальное сообщение.

Аналитики ISW заявили, что ВСУ совершили мощную атаку на врага у Балаклеи и Вербовки Харьковской области. Российские оккупанты могли отойти на левый берег реки Северский Донец.

Вооруженные Силы Украины эффективно уничтожают российских оккупантов по всей линии фронта. Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что хорошие новости есть не только с Харьковщины, но и по другим направлениям.

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