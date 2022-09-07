Про це 24 каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу ЗСУ Роман Світан. Він наголосив, що українські воїни розвивають наступ усюди, де відбувається обвалення російського фронту та відхід або панічна втеча окупантів.

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"Є напрямки, на яких російський фронт посипався"

Світан зазначив, що практично на всій лінії фронту в понад 1 тисячу кілометрів відбуваються контрнаступальні дії Збройних Сил України. Це сталося після того, як до України надійшло натівське озброєння, збільшилася кількість артилерії, РСЗВ, а також підійшли обсяги снарядів, які ми запитували.

По всій лінії фронту збільшилася кількість артударів, авіаційних та ударів РСЗВ. Є деякі напрямки, на яких російський фронт посипався,

– сказав військовий експерт.

До того ж, за його словами, у деяких місцях відбулося обвалення фронту місцевого характеру. Тобто посипалася перша лінія фронту. А в певних місцях уже відбулося й навіть обвалення фронту до другої чи третьої лінії, як у районі Харкова.

Полковник запасу ЗСУ наголосив, що в тих місцях, де відбулися такі дії росіян, українські військові почали продовжувати контрнаступальні дії, займати плацдарми й виконувати поставлені Генштабом завдання.

На яких напрямках ЗСУ розвивають наступ

Світан зауважив, що зараз відбуваються контрнаступальні дії, які стали успішними в районі Херсона. Мовиться про херсонське правобережне угруповання. У районі Донбасу такі дії здійснюються поблизу Бахмута та Кодеми, а також біля Сіверська та Озерного. А на Харківщині – це район Балаклії.

Це північний захід від Ізюма, це так званий Балаклійський плацдарм, про який ще у 42 році шкодували деякі війська, які потрапили в оточення. І сам собою Харківський фронт – від Харкова до Старого Салтова,

– заявив полковник запасу ЗСУ.

Всюди, резюмував він, де відбувається обвалення російського фронту та відхід або панічна втеча окупантів, – українські війська розвивають наступ.

До речі! Успішне просування українських захисників на Харківському напрямку спричинило у росіян справжню істерику. Як розповіли дослідники американського інституту вивчення війни, наступальна операція українських сил у районі Балаклії відкрила ЗСУ нові можливості для контратак у цьому регіоні.

Ситуація на фронті: останні новини

Збройні Сили України під час наступу звільнили деякі населені пункти на Півдні. Наразі їх не називають, проте запевнили, що вже готують офіційне повідомлення.

Аналітики ISW заявили, що ЗСУ здійснили потужну атаку на ворога біля Балаклії та Вербівки Харківської області. Російські окупанти могли відійти аж на лівий берег річки Сіверський Донець.

Збройні Сили України ефективно нищать російських окупантів по всій лінії фронту. Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що хороші новини є не лише з Харківщини, але й з інших напрямків.

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