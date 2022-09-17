Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Петр Черник. Он отметил, что в связи с этой фазой войны проблемы россии существенно возрастают во всех аспектах – от упадка экономики до проблем собственно в армии.

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И именно это, по его убеждению, является главным признаком того, что захватчики осознают свое невероятное поражение и будут продолжать борьбу.

"Это является самым главным разведывательным признаком, который мы все должны очень хорошо осознавать", - подчеркнул Черник.

Идеологический удар по россии очень силен

Он подчеркнул, что не следует недооценивать вопросы идеологии, ведь она в россии на таком уровне, что не знает подобных случаев в истории. По словам военного эксперта, россияне находятся на самой высокой точке шизофренического фашизма и собственного "величия".

И самый страшный удар, который мы нанесли в Харьковской операции – на самом деле не военный, а идеологический. Мы дали такую пощечину их "величию", которой они еще в своей истории не получали,

– считает Черник.

Не менее важно, что такой болезненный удар россиянам нанесли именно украинцы. Не нацистская Германия, страны НАТО или США, а, как они говорят, "хохлы", "люди третьего сорта". И значимость этого следует четко осознавать.

"Это очень глубокая травма, которая обязательно будет конвертирована в какие-то для нас далеко не простые военные акции. Нельзя недооценивать противника. Зверь смертельно ранен, а потому втрое опаснее", – подытожил Черник.

Черник рассказал о положении россиян после поражения в Харьковской области: смотрите видео

Украинское наступление продолжается

После деоккупации Харьковщины наступление Вооруженных Сил Украины не остановилось. Наши военные продолжают освобождать украинские земли. Из последних их достижений – украинские флаги в Диброве и Щурове, что на Донетчине.