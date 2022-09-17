Про це 24 каналу військовий експерт Петро Черник. Він зауважив, що у зв'язку з цією фазою війни проблеми росії суттєво зростають у всіх аспектах – від занепаду економіки до проблем власне у війську.

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І саме це, на його переконання, є головною ознакою того, що загарбники усвідомлюють свою неймовірну поразку і продовжуватимуть боротьбу.

"Це є найголовнішою розвідувальною ознакою, яку ми всі маємо дуже добре усвідомлювати", – наголосив Черник.

Ідеологічний удар по росії дуже сильний

Він підкреслив, що не потрібно недооцінювати питання ідеології, адже вона в росії на такому рівні, що не знає подібних випадків в історії. За словами військового експерта, росіяни перебувають на найвищій точці шизофренічного фашизму і власного "вєлічія".

І найстрашніший удар, який ми здійснили у Харківській операції – насправді не воєнний, а ідеологічний. Ми дали такого ляпаса їхньому "вєлічію", якого вони ще у своїй історії не отримували,

– вважає Черник.

Не менш важливо, що такого болючого удару росіянам завдали саме українці. Не нацистська Німеччина, країни НАТО чи США, а, як вони кажуть, "хохли", "люди третього сорту". І значущість цього потрібно чітко усвідомлювати.

"Це дуже глибока травма, яка обов'язково буде конвертована у якісь для нас далеко не прості воєнні акції. Не можна недооцінювати противника. Звір смертельно поранений, а тому втричі небезпечніший", – підсумував Черник.

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Український наступ продовжується

Після деокупації Харківщини наступ Збройних Сил України не зупинився. Наші військові продовжують звільняти українські землі. З останніх їхніх здобутків – українські прапори у Діброві та Щуровому, що на Донеччині.