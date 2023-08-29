В свою очередь россияне паникуют. Об этом во время пресс-конференции рассказал министр обороны Алексей Резников, сообщает 24 Канал.
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Силы обороны двигаются вперед
Глава Минобороны заявил, что неправильно делать прогнозы по поводу того, когда закончится война, ведь это зависит от многих обстоятельств.
Я сегодня был у президента, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины. Там были доклады наших командующих. Из хорошего – мы двигаемся вперед в контрнаступлении. У нас есть определенные изменения, не так быстро, как всем хотелось бы,
– заметил Резников.
По его словам, все хотят как в кино – пришли сегодня, а завтра уже завершили.
"Но двигаемся мы, самое главное, в соответствии с планом. Дальше будет реакция врага, потому что наши победные продвижения влияют на их моральный дух", – отметил министр.
Он добавил, что, например, уже можно увидеть, как у россиян идет хаотическая переброска подразделений.
"Они что-то там выводят из Херсона, пытаясь бросить их на фронт на Юге, а с Юга бросают на Восток. Мы наблюдаем эту суматоху и это хороший знак", – подытожил министр.
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Кратко о ситуации на фронте
- Спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев в эфире телемарафона рассказал о ситуации на Юге. В частности, украинские защитники имеют успехи в направлении села Вербовое.
- 28 августа также стало известно, что ВСУ полностью освободили село Работино Запорожской области. Наши воины продолжают продвигаться дальше.
- Следует заметить, что по состоянию на утро 29 августа российские оккупанты потеряли на войне против Украины 261 840 единиц личного состава. Также защитники испепелили уйму вражеской техники, которая кое-где стоит миллионы долларов за единицу.