В свою очередь россияне паникуют. Об этом во время пресс-конференции рассказал министр обороны Алексей Резников, сообщает 24 Канал.

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Силы обороны двигаются вперед

Глава Минобороны заявил, что неправильно делать прогнозы по поводу того, когда закончится война, ведь это зависит от многих обстоятельств.

Я сегодня был у президента, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины. Там были доклады наших командующих. Из хорошего – мы двигаемся вперед в контрнаступлении. У нас есть определенные изменения, не так быстро, как всем хотелось бы,

– заметил Резников.

По его словам, все хотят как в кино – пришли сегодня, а завтра уже завершили.

"Но двигаемся мы, самое главное, в соответствии с планом. Дальше будет реакция врага, потому что наши победные продвижения влияют на их моральный дух", – отметил министр.

Он добавил, что, например, уже можно увидеть, как у россиян идет хаотическая переброска подразделений.

"Они что-то там выводят из Херсона, пытаясь бросить их на фронт на Юге, а с Юга бросают на Восток. Мы наблюдаем эту суматоху и это хороший знак", – подытожил министр.

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Кратко о ситуации на фронте