С 24 февраля 2022 Кремль потерял на войне в Украине 261 840 солдат. Однако потери могут быть значительно больше, ведь подсчет усложняют боевые действия.

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Какие потери врага в технике

танки – 4 414 (+14) единиц;

боевые бронированные машины – 8579 (+17) единиц;

артиллерийские системы – 5450 (+25) единиц;

РСЗО – 733 (+3) единицы;

средства ПВО – 500 (+1) единиц;

самолетов – 315 единиц;

вертолетов – 316 единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4387 (+4) единиц;

крылатые ракеты – 1419 (+4) единиц;

корабли – 18 единиц;

автомобильная техника и автоцистерны – 7 909 (+43) единиц;

специальная техника – 820 (+11) единиц.

Свежая статистика по потерям России / Картинка Генштаба

Что происходит на поле боя