З 24 лютого 2022 року Кремль втратив на війні в Україні 261 840 солдатів. Однак втрати можуть бути значно більшими, адже підрахунок ускладнюють бойові дії.
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Які втрати ворога у техніці
- танки – 4 414 (+14) одиниць;
- бойові броньовані машини – 8 579 (+17) одиниць;
- артилерійські системи – 5 450 (+25) одиниць;
- РСЗВ – 733 (+3) одиниці;
- засоби ППО – 500 (+1) одиниць;
- літаки – 315 одиниць;
- гелікоптери – 316 одиниць;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4 387 (+4) одиниць;
- крилаті ракети – 1 419 (+4) одиниць;
- кораблі – 18 одиниць;,
- автомобільна техніка та автоцистерни – 7 909 (+43) одиниць;
- спеціальна техніка – 820 (+11) одиниць.
Свіжа статистика щодо втрат Росії / Картинка Генштабу