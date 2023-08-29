З 24 лютого 2022 року Кремль втратив на війні в Україні 261 840 солдатів. Однак втрати можуть бути значно більшими, адже підрахунок ускладнюють бойові дії.

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Які втрати ворога у техніці

танки – 4 414 (+14) одиниць;

бойові броньовані машини – 8 579 (+17) одиниць;

артилерійські системи – 5 450 (+25) одиниць;

РСЗВ – 733 (+3) одиниці;

засоби ППО – 500 (+1) одиниць;

літаки – 315 одиниць;

гелікоптери – 316 одиниць;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4 387 (+4) одиниць;

крилаті ракети – 1 419 (+4) одиниць;

кораблі – 18 одиниць;,

автомобільна техніка та автоцистерни – 7 909 (+43) одиниць;

спеціальна техніка – 820 (+11) одиниць.



Свіжа статистика щодо втрат Росії / Картинка Генштабу

Що відбувається на полі бою