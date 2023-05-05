Соответствующее мнение в эфире шоу с Ольгой Скабеевой озвучил гость, передает 24 Канал. Он отметил, что россияне на временно оккупированной части Запорожья взялись за основательную оборону на фоне заявлений о контрнаступлении.

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У Скабеевой резко что-то произошло "с лицом"

Одна из главных пропагандисток Кремля спросила, что делать дальше с этим "сдерживающим подходом". На что ее гость заявил, что очень важно не отдать Украине Мелитополь.

Первое и основное. Ваши действия в ближайшие 10 дней – не потерять Мелитополь, например,

– подчеркнул он.

На что Скабеева вставила реплику, что это "такой себе ответ". Но ее оппонент не согласился. Он свято убежден, что это "очень хороший" ответ для проживающих в Мелитополе. Видимо, он имел в виду оккупантов, успевших там хорошо осесть.

То есть категориями "освобождения" мы больше не рассуждаем? Только бы что-то не потерять?

– начала жаловаться она.

Гость студии отметил, что российские войска находятся в режиме ожидания. Они ведь знают, что ВСУ получили тяжелое вооружение от Запада и вот-вот начнут контрнаступление.

Тем временем у россиян появился новый дедлайн по захвату Бахмута. Его оккупанты должны взять под контроль к 9 мая. Эксперт поделился мнениями на этот счет.

Возьмет ли Россия Бахмут до 9 мая

Ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ, военный эксперт Алексей Гетьман отметил, что поначалу враг планировал захватить город до контрнаступления. Но россияне решили, что лучше взять под контроль Бахмут к 9 мая

По его словам, существует вероятность того, что на Бахмутском направлении россияне будут усиливаться. Но для этого им нужно будет отводить своих бойцов из других участков фронта. Что касается тыла, то сил для таких маневров у врага там просто нет.

Тем временем Украина продолжает защищать Бахмут. Накануне на одноименное направление приезжал командующий Сухопутными войсками Александр Сырский. Он лично ознакомился с ситуацией, пообщался с нашими защитниками. И это четко продемонстрировало, что к 9 мая врагу вряд ли удастся воплотить в жизнь очередную мечту. Как и после 9 мая, подчеркнул Гетман.