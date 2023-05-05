Відповідну думку в ефірі шоу з Ольгою Скабєєвою озвучив гість, передає 24 Канал. Він зазначив, що росіяни на тимчасово окупованій частині Запоріжжі взялися за ґрунтовну оборону на фоні заяв про контрнаступ.

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У Скабєєвої різко щось сталося "с ліцом"

Одна з головних пропагандисток Кремля спитала, що робити далі з цим "стримувальним підходом". На що її гість заявив, що надзвичайно важливо не віддати Україні Мелітополь.

Перше і основне. Ваші дії в найближчі 10 днів – не втратити Мелітополь, наприклад,

– наголосив він.

На що Скабєєва вставила репліку, що це "така собі відповідь". Але її опонент не погодився. Він свято переконаний, що це "дуже хороша" відповідь для тих, хто мешкає в Мелітополі. Мабуть, він мав на увазі окупантів, які встигли там добряче осісти.

Тобто категоріями "звільнення" ми більше не міркуємо? Лиш би щось не втратити?,

– почала бідкатися вона.

Гість студії зазначив, що російські війська перебувають в режимі очікування. Адже вони знають, що ЗСУ отримали важке озброєння від Заходу та ось-ось розпочнуть контрнаступ.

Тим часом у росіян з'явився новий дедлайн з захоплення Бахмута. Його окупанти повинні взяти під контроль до 9 травня. Експерт поділився думками щодо цього.

Чи візьме Росія Бахмут до 9 травня

Ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ, військовий експерт Олексій Гетьман зауважив, що спочатку ворог планував захопити місто до контрнаступу. Але росіяни вирішили, що краще взяти під контроль Бахмут до 9 травня.

За його словами, існує ймовірність того, що на Бахмутському напрямку росіяни підсилюватимуться. Але для цього їм потрібно буде відводити своїх бійців з інших ділянок фронту. Що стосується тилу, то сил для таких маневрів у ворога там просто немає.

Натомість Україна продовжує боронити Бахмут. Напередодні на однойменний напрямок приїжджав командувач Сухопутних військ Олександр Сирський. Він особисто ознайомився з ситуацією, поспілкувався з нашими захисниками. І це чітко продемонструвало, що до 9 травня ворогові навряд чи вдасться втілити у життя чергову мрію. Як і після 9 травня також, підкреслив Гетьман.