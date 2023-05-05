Про це 24 Каналу розповів ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ, військовий експерт Олексій Гетьман. Він нагадав, що попередній раз противник пішов хитрим шляхом, вирішивши захопити Бахмут до початку контрнаступу ЗСУ. Але в Кремлі це комусь не сподобалось, тому вони вирішили знову повернутись до дат.

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Українські захисники тримають оборону

Гетьман зазначив, що українські захисники поки що тримають оборону на східних околицях Бахмуту.

Приїжджав туди командувач Сухопутних військ пан Сирський, подивився безпосередньо, що там відбувається, поспілкувався з військовослужбовцями, які захищають місто. І судячи з того, що стало зрозуміло, навряд чи ворогу вдасться до 9 травня захопити місто. І так само і після цієї дати,

– наголосив майор запасу ЗСУ.

Українським військовим поки що в Бахмуті вистачає сил та засобів для того, щоб тримати оборону.

"Ворог можливо буде підсилюватись на тому напрямку, але тільки в тому випадку, якщо буде знімати своїх військових з інших ділянок фронту і кидати на Бахмут. Бо в тилах в Росії в них немає поки що відповідних сил", – впевнений співрозмовник.

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Ситуація буде розвиватись на нашу користь

На сьогодні на цьому напрямку зосереджено приблизно 25 тисяч російських військовослужбовців. З них приблизно 5 тисяч вагнерівців. В Бахмуті розташовано приблизно 60 танків, понад 400 одиниць важкої техніки, до 150 одиниць ствольної артилерії і приблизно 50 РСЗВ.

Це досить потужне угруповання, але воно не збільшується, а тільки зменшується. Поки що їм не вдалося захопити місто. А далі ситуація буде розвиватись на нашу користь,

– підкреслив військовий експерт.

Він додав, що українські бійці робили невеличкі контрнаступальні дії на північ та південь від Бахмуту. На його думку, це не можна вважати контрнаступом, який ми всі очікуємо. Просто відбили деякі вогневі позиції, які ворог раніше захопив

"Віримо в те, що частина Бахмута залишиться під нашим контролем, і далі будемо його звільняти. А коли почнеться наш контрнаступ, то росіянам буде не до Бахмуту", – наголосив Олексій Гетьман.

Ситуація на Бахмутському напрямку