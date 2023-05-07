Об этом 24 Каналу заявил ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ, военный эксперт Алексей Гетьман. По его словам, в военной терминологии есть признаки, чем наступление отличается от контрнаступления.
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"Считается, что, если какая-то сторона во время войны имеет тактическое преимущество над противником, то он делает не контрнаступление, а наступление. Сейчас все признаки того, что все тактические преимущества на стороне Украины", – подчеркнул майор запаса ВСУ.
Все потому, что наступление России провалилось и она не достигла определенной цели, продвинулась не слишком далеко.
"Поэтому скорее всего будут наши наступательные действия. Наступление прогнозируется выйти на определенные рубежи. И там закрепиться, и там остановиться, ведь наступают ударные группы. "Тылы" не наступают сразу, они не едут сзади", – рассказал Гетьман.
По словам военного эксперта, "тылы" должны подъехать. Речь, в частности, о медиках, продовольствии и патронах.
"Наступление планируется с точки "А", условно, до точки "Б". Дальше, если удалось продвинуться дальше, как было под Харьковом, это очень хорошо. Давайте продвинемся дальше, что враг убегал и можно занять другие позиции", – отметил ветеран российско-украинской войны.
Как может наступать ВСУ: смотрите видео
Не одно наступление
Алексей Гетьман подчеркнул, что наступление не происходит до того момента, пока хватает сил.
Нет, прошли определенную дистанцию – остановились. Поэтому и дальше готовимся к наступательным действиям. Что значит – "один шанс"? У нас 1300 километров линии фронта. Мы не в состоянии за одно наступление по всей линии фронта отодвинуть врага к границам нашей страны в пределах 91 года,
– считает он.
Майор ВСУ в запасе уверен, что после наступления и освобождения территорий, украинская армия остановится, подтянет силы, возобновит потери и технику, и будет планировать следующие наступательные действия.
"Это будет наступление и потом будет очередное наступление", – сказал ветеран российско-украинской войны.
Он отметил, что во Второй мировой войне было не менее 5 – 7 крупных наступательных операций, без учета мелких.
"Все-таки мощная российская армия. Это не какая-то там небольшая страна. У нее очень большой ресурс и техники, и людей. Как мы можем за один раз отогнать их чуть ли не до Москвы? Я думаю, это преувеличение", – сказал военный эксперт. .
Контрнаступление ВСУ приведет к катастрофе россиян
- Крах страны-агрессора может произойти после контрнаступления ВСУ. Так считает замминистра обороны Украины Владимир Гаврилов. Он отметил, что удержание Бахмута было главным моментом в подготовке к контрнаступлению украинской армии.
- Гаврилов убежден, что россиян ждет военная катастрофа. И это можно будет увидеть в ближайшее время.
- По его словам, когда Украина начнет свое контрнаступление, Россия будет в панике.