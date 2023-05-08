Джеймс Ставридис считает, что россиянам сложно спрогнозировать, откуда именно может начаться украинское наступление, и это играет на руку Украине.

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Эффект неожиданности играет немаловажную роль

Ставридис сказал, что эффект неожиданности и внезапности удара играет не меньшую роль, чем оружие. Заметим, что это одна из причин, почему нужно соблюдать режим тишины, о котором так просят украинские военные.

Экс-главком НАТО напомнил, что боевой фронт на территории Украины составляет около 1 440 километров. Он обратил внимание, что это позволяет украинским силам наносить удар противнику там, где он этого ожидает меньше всего. Внезапность контрнаступления может вызвать панику и дезориентацию у оккупантов.

Украинское весеннее наступление становится самым продолжительным "телеграфным ударом" в истории войны. Стоит отметить, что это огромный боевой фронт – почти 900 миль. Подумайте, от Нового Орлеана до Чикаго – поэтому манёвр будет ключевым. Не делайте ставку против Украины,

– написал он.

Справка. Телеграфный удар – боксерский термин, означающий непреднамеренное четкое физическое указание на то, куда противник собирается нанести удар.

Заметим, что российские захватчики боятся контрнаступления ВСУ. Они активно готовятся к нему в Запорожской и Херсонской областях. Более того, российская пропаганда очень интенсивно готовится к деоккупации Крыма. Пока во временно оккупированном Крыму периодически цветет "хлопок", россияне суетятся и срочно строят оборону. Они впервые так серьезно опасаются, что Украина может вернуть себе полуостров.