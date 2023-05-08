Об этом 24 Каналу заявил полковник ВСУ в запасе, военный эксперт и лётчик-инструктор Роман Свитан. Он отметил, что оккупанты не могут ни снять задачу, ни переформатироваться.

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"Бараны. Конкретные бараны. Тем более, если это все "подсвечено", – рассказал Свитан.

Благодаря медийным ресурсам Пригожина, все прекрасно знают о задаче, которая стоит перед главарем вагнеровцев –в течение года взять Бахмут.

"То есть он сам себя. Это называется "информационный капкан", – подчеркнул военный эксперт.

И выйти из этого информационного капкана глава ЧВК "Вагнер" уже не сможет.

"Это называется – "чем выше взлетишь – тем болезненнее потом падать". Вот он взлетел с помощью медиаресурсов, вот теперь с этой высоты надутой ему придется рухнуть на землю. Там еще и косточек не останется", – уверен лётчик-инструктор.

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Россияне будут убегать

Роман Свитан убежден, что оккупанты не могут снять тему на счёт Бахмута.

Она автоматически снимется, когда начнется наше наступление. Им не будет хватать сил, средств для выполнения наступательных действий. Тогда и придется возвращаться в начале в точку выхода – Попасную,

– считает полковник ВСУ в запасе.

Россиянам придется бросить все в Бахмуте и вернуться в Попасную.

"И тогда на вопрос: "А что это было? Вы куда-то сходили?". Они еще медали друг другу будут дарить "за поход на Бахмут и возвращение назад". Сходили, называется, "увидеть Бахмут и умереть", – подчеркнул Свитан.

Россияне не могут остановиться. Их остановить и повернуть назад может только украинское наступление на любом участке фронта.

"Где бы мы ни начали, туда и будет внимание переключено. И они начнут понемногу отгребать назад в Попасную. И в тех уже развалинах Попасной будут пытаться удержать наши наступающие войска", – подытожил военный эксперт.

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