Про це 24 Каналу заявив полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт і льотчик-інструктор Роман Світан. Він зазначив, що окупанти не можуть ані зняти завдання, ані переформатуватися.

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"Барани. Конкретні барани. Тим більше, якщо це все "підсвічено", – розказав Світан.

Завдяки медійним ресурсам Пригожина, усі прекрасно знають про завдання, яке стоїть перед ватажком вагнерівців – протягом року взяти Бахмут.

"Тобто, він сам себе. Це називається "інформаційний капкан", – наголосив військовий експерт.

І вийти з цього інформаційного капкана глава ПВК "Вагнер" вже не зможе.

"Це називається – "чим вище злетиш – тим болючіше потім падати". От він злетів за допомогою медіаресурсів, от тепер з цієї висоти надутої йому доведеться рухнути на землю. Там ще й кісточок не залишиться", – впевнений льотчик-інструктор.

Коли окупанти можуть піти з Бахмута: дивіться відео

Росіяни будуть тікати

Роман Світан, переконаний, що окупанти не можуть зняти тему щодо Бахмута.

Вона автоматично зніметься, коли почнеться наш наступ. Їм не буде вистачати сил, засобів для виконання наступальних дій. Тоді й доведеться повертатися в початку точку виходу – Попасну,

– вважає полковник ЗСУ в запасі.

Росіянам доведеться кинути все в Бахмуті та повернутися в Попасну.

"І тоді на питання: "А що це було? Ви кудись сходили?". Вони ще медалі один одному будуть дарувати "за похід на Бахмут і повернення назад". Сходили, називається, "побачити Бахмут і померти", – наголосив Світан.

Росіяни не можуть зупинитися. Їх зупинити та повернути назад може лише український наступ на будь-якій ділянці фронту.

"Де б ми не почали, туди й буде увага перемкнута. І вони почнуть потрохи відгрібати назад в Попасну. І в тих уже руїнах Попасної намагатимуться втримати наші війська, які наступають", – підсумував військовий експерт.

Що відбувається в Бахмуті