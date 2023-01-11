Третья блестящая операция ВСУ неизбежна
Об этом 24 каналу сказал военный эксперт Петр Черник. Он подчеркнул, что есть выражение – "по-настоящему блестящие операции не повторяются".
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Военный эксперт отметил, что Харьковская и Херсонская операция противоположны между собой.
Если Херсонскую мы видели, то Харьковскую никто не видел. И я уверен, что третья блестящая операция ВСУ неизбежна, вопрос лишь в том, где и при каких обстоятельствах она состоится,
– объяснил Черник.
Он уверяет, что война – это путь обмана, и кто лучше сохранит свои замыслы "в тени", тот и будет иметь динамику на поле боя. "Это еще один аргумент к тому, что противник это тоже понимает, поэтому пытается давить на важных точках (направлениях – 24 Канал)", – считает эксперт.
По его мнению, в итоге – все будет за Украиной, но количественный потенциал никто не отменял – россиян невероятно много.
Снабжение тяжелой техники в Украину
Он подчеркнул, что для контрнаступления ВСУ очень нужны боевые машины для пехоты Bradley.
По его словам, пушка на этих машинах может в 2,5 километрах сделать решето с БМП, а также она имеет на борту до 7 ракет.
Это серьезное усиление в борьбе с танками оккупантов. Кроме того, это "младший брат" танка Abrams. Так что если нам поступит эта техника (БМП Bradley – 24 Канал), то будет понятно, что поставки тяжелой бронетехники следует ждать в скором времени,
– считает Черник.
Кстати, обозреватели от CNN заявляют, что США внесли "существенные" изменения в военную помощь Украине. По их словам, наличие тех же Bradley и ракетных систем большой дальности – демонстрация того, что украинцам дают "намного больше возможностей".