Третя блискуча операція ЗСУ неминуча

Про це 24 каналу сказав військовий експерт Петро Черник. Він наголосив, що є вислів – "по-справжньому блискучі операції не повторюються".

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Військовий експерт зазначив, що Харківська і Херсонська операція є протилежними між собою.

Якщо Херсонську ми бачили, то Харківську ніхто не бачив. І я впевнений, що третя блискуча операція ЗСУ неминуча, питання лише в тому, де та за яких обставин вона відбудеться,

– пояснив Черник.

Він запевняє, що війна – це шлях обману, і хто краще збереже свої задуми "в тіні", той і буде мати динаміку на полі бою. "Це ще один аргумент до того, що противник це теж розуміє, тому намагається тиснути на важливих точках (напрямках – 24 Канал)", – вважає експерт.

На його думку, в підсумку – все буде за Україною, але кількісний потенціал ніхто не відміняв – росіян неймовірно багато.

Постачання важкої техніки до України

Він наголосив, що для контрнаступу ЗСУ дуже потрібні бойові машини для піхоти Bradley.

За його словами, гармата на цих машинах може за 2,5 кілометра зробити решето з БМП, а також вона має на борту до 7 ракет.

Це серйозне посилення у боротьбі з танками окупантів. Крім того, це "молодший брат" танку Abrams. Тож якщо нам надійде ця техніка (БМП Bradley – 24 Канал), то буде зрозуміло, що постачання важкої бронетехніки варто чекати незабаром,

– вважає Черник.

До слова, оглядачі від CNN заявляють, що США внесли "суттєві" зміни у військову допомогу Україні. За їх словами, наявність тих же Bradley і ракетних систем великої дальності – демонстрація того, що українцям дають "набагато більше можливостей".