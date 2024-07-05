Командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко рассказал 24 Каналу, что для любых наступательных действий необходима предпосылка. ВСУ нужно сначала лишить противника возможности штурмовать. Там, где удастся его выбить – ВСУ должны уничтожить его логистику.

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Пока противник не будет иметь возможности идти на штурм, украинские войска получат возможность накопить силы и средства поражения. Только после этого, по мнению Федоренко, можно говорить о контрнаступательных действиях со стороны ВСУ.

На сегодня говорится о ползучей деоккупации нашей территории, противник выбивается оттуда понемногу, позиция за позицией, с максимальным сохранением нашей армией боеприпасов и кадрового потенциала,

– озвучил Федоренко.

Важная предпосылка для контрнаступления

Боец ВСУ отметил, что по его личному мнению, как гражданина Украины, среди важных предпосылок для начала контрнаступления – уничтожение вражеской авиации. Для этого Украине нужно разрешение от стран-партнеров о возможности наносить поражения еще более вглубь России.

"Это надо для того, чтобы аэродромы, на которых находятся их самолеты, были уничтожены. Так мы получим снижение интенсивности применения авиации с управляемыми бомбами, которых у противника достаточно. Дополнительно мы должны бить и по военным объектам, центрах принятия решений и по тому, что наполняет Россию деньгами, в частности нефтебазах. Беспилотники работают в этом направлении, но огневое воздействие надо усилить благодаря высокоточному оружию", – считает Федоренко.

Разрешение бить вглубь России надо расширить

Военнослужащий отметил, что Украина, получив ранее разрешение на поражение врага на определенное расстояние, начала действовать и это существенно изменило ход боевых действий. Противник за границей государственной границы перестал чувствовать себя в безопасности, был вынужден оттягивать свои средства поражения и обороны.

"Чем дальше он их оттягивает, тем больше времени ему нужно для подхода к государственной границе, а чем дольше противник движется – тем больше возможность его своевременно обнаружить и нанести огневое воздействие, уничтожить его на подступах. Разрешение на применение оружия надо расширить, чтобы Украина могла бить противника глубоко по территории России", – заметил Федоренко.