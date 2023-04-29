Контрнаступление близко: где и как готовятся украинские спецназовцы

Контрнаступление ВСУ, которое сможет отбросить захватчиков и вырвать из оккупации украинские земли, должно начаться в скором времени. Для успешных боевых действий защитники Украины проходят военные учения не только в Украине, но и за границей. В частности, в Германии.

В Германии военнослужащие проходят медицинскую подготовку и учатся работать с тяжелой техникой, как с танками Leopard 2 и Panzerhaubitze 2000. Кроме того, страна-партнер нашего государства готовит и спецназовцев.

Достойно внимания Почему контрнаступление ВСУ является лучшей альтернативой "мирным" переговорам

Чему учатся защитники Украины

Спецназовцев в Германии готовят к локальным и городским боям, что важно для планового отвоевания оккупированных городов. Ведь на фронте и сейчас, и во время контрнаступления интенсивные бои с захватчиками проходят на короткой дистанции. Бои в городе могут вестись и на нескольких уровнях.

У нас была позиция в двухквартирном доме, россияне были в соседней комнате, мы даже могли слышать их,

– рассказал украинский пехотинец.

При этом не стоит забывать и о высокой опасности растяжек и мин. Следовательно, ведение боевых действий в плотно застроенной среде требует специальных навыков, которым и учатся воины Украины в Германии.

Кроме того, в Германии военные учатся вести бои и с окопавшимся противником. Ведь не секрет, что россияне строят оборонительные сооружения и роют траншеи в ожидании контрнаступления ВСУ.

Поэтому, чтобы найти лучшее место, где можно прорвать линию обороны врага, украинцы используют специализированные самолеты-разведчики. Однако следует заметить, что россияне могут быстро уничтожить легковооруженные силы, если их заметят.

Однако не наступлением единственным. Бундесвер также учит украинских защитников выживать в тылу врага (так называемая подготовка SERE по стандартам НАТО: "выжить, уклониться, сопротивляться, выбраться").

Обучение в Германии проходят сотни защитников

Подготовка ВСУ к контрнаступлению происходит не на одной базе Бундесвера. Как подчеркнули в Bild, в Германии готовится четырехзначное количество украинских военных. В частности, за последнюю неделю начали обучение более 100 человек в качестве экипажей танков Leopard 1.

Следует отметить, что при этом министерство обороны и федеральное правительство Германии настроены сдержанно оптимистично. Они ожидают "небольшие успехи" и "ограниченные прорывы" украинскими войсками вражеских рубежей.

И причина не в недостаточной подготовке воинов Украины, а в массе русских солдат. По их мнению, оккупанты уже не способны на большие наступательные действия в Украине, однако они имеют численное преимущество в обороне.